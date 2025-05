Il futuro di Allegri potrebbe essere in Italia: Alfredo Pedullà ha svelato che c'è una squadra che lo segue da molto tempo ed è la prima scelta in caso di addio dell'allenatore.

Si parla del Napoli, De Laurentiis mantiene Allegri come primo candidato per la panchina, ma tutto dipende dal futuro di Conte.

Il futuro di Conte: rimane o va via?

Alfredo Pedullà ha provato a rispondere a questa domanda nel suo ultimo video:

Cosa farà Conte? La cosa che va chiarita in questo momento è che il Napoli sta facendo un mercato a prescindere. E' sbagliato il concetto il Napoli sta provando De Bruyne perché sarebbe il messaggio da mandare a Conte. Non è così. Il Napoli sta provando per De Bruyne, ha una lista di attaccanti, una lista importante come Nunez, come Jonathan David Bonny e Lucca, è semplicemente perché il Napoli vuole fare una grande squadra a prescindere.



Probabilmente Conte sarà al corrente delle cose che il Napoli sta facendo adesso, non ho dubbi, ma non deciderà in base a questo, deciderà in base ad altre cose che vedranno De Laurentis e lo stesso allenatore parlarne. Quindi è una partita aperta, cioè non sarebbe sorprendente se andasse, prima dell'Inter e dell'incontro con l'Inter al secondo anno era più fuori che dentro, poi si è incontrato e ha deciso di restare all'Inter.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Allegri al posto di Conte?

Allegri può tornare in Serie A; ecco cosa ha detto Pedullà:

Chi potrebbe arrivare a Napoli se andasse via Conte? Sono stati fatti tanti nomi.

Io credo che un nome che potrebbe essere cavalcato è quello di Massimiliano Allegri. E' stato lo stesso allenatore che durante l'anno sabbatico, che che poi furono due gli anni sabbatici, due di Allegri, ricorderete, due di Spalletti e fu cercato da De Laurentis prima che De Laurentis andasse da Spalletti. E non ci furono gli accordi in quella situazione perché evidentemente Allegre aveva altre idee e probabilmente pensava che lo avrebbe richiamato Andrea Agnelli per andare ad allenare la Juventus. Adesso le cose possono essere cambiate. Possono essere cambiate perché Allegri ha voglia di ripartire probabilmente dall'Italia.