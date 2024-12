Con l'avvicinarsi del mercato di gennaio, il Milan si prepara ad affrontare operazioni sia in entrata che in uscita. L'attenzione principale della dirigenza è rivolta al rafforzamento del centrocampo, rispondendo alle richieste di Paulo Fonseca per migliorare la profondità della rosa. Allo stesso tempo, il giovane Mattia Liberali, classe 2007, potrebbe lasciare i rossoneri per maturare esperienza in Serie B. Vediamo insieme possibili cessioni ed acquisti in questo mercato invernale per il Milan.

Liberali nel mirino della Serie B

Sul fronte delle uscite, spicca il nome di Mattia Liberali, giovane trequartista che ha attirato l'interesse di almeno quattro club di Serie B. La strategia del Milan è quella di cedere il giocatore per permettergli di crescere in un ambiente competitivo e favorire un futuro inserimento in prima squadra. La sua cessione temporanea sembra sempre più probabile nella sessione invernale.

Il Milan si trova in una fase cruciale per costruire una rosa competitiva e al tempo stesso garantire ai giovani prospetti l'opportunità di svilupparsi altrove. La strategia equilibrata tra entrate mirate e cessioni oculate potrebbe rivelarsi determinante per i rossoneri nella seconda metà della stagione.

Reda Belahyane (ph. Image Sport)

Rinforzi per Fonseca

La priorità del Milan è trovare un vice per Fofana, dato che Bennacer rientrerà solo a gennaio e Reijnders non può reggere da solo il peso del reparto. I rossoneri stanno monitorando diversi profili della Serie A, tra cui Morten Frendrup del Genoa, Warren Bondo del Monza e Reda Belahyane dell'Hellas Verona. Il sogno rimane Samuele Ricci del Torino, ma il suo trasferimento appare complicato a meno di offerte fuori mercato. I più quotati sono comunque Belahyane e Frendrup, con Ibrahimovic deciso a puntare e dare priorità ai talenti della Serie A, che quindi conoscono già il campionato.

