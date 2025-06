Bologna, blitz per Pio Esposito: svelata la proposta fatta all'Inter

È uno dei nomi più caldi del mercato estivo: Francesco Pio Esposito, classe 2005 e punta di proprietà dell’Inter, ha attirato su di sé i riflettori di mezza Serie A dopo una stagione da protagonista assoluto allo Spezia. Con 19 gol tra campionato e playoff, l’attaccante campano ha brillato nonostante l’annata travagliata dei liguri e ora il suo futuro è tutto da scrivere.

Il tentativo del Bologna

Il prestito allo Spezia, inizialmente pensato come tappa di maturazione, ha superato ogni aspettativa. Il club ligure avrebbe voluto trattenerlo in caso di promozione in Serie A, ma la sconfitta nelle finali contro la Cremonese ha interrotto ogni possibilità di permanenza automatica. Così, al termine del prestito, Pio Esposito rientrerà alla base all’Inter, che lo ha blindato con un rinnovo fino al 2030 ma non ha ancora deciso se integrarlo in prima squadra o cederlo nuovamente in prestito per continuare il suo percorso di crescita.

Tra le pretendenti più serie c’è il Bologna, che con il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori ha già messo gli occhi sul talento nerazzurro. Sartori ha seguito da vicino le prestazioni di Esposito, presenziando anche alle finali playoff, e avrebbe indicato il giovane centravanti come obiettivo prioritario per rinforzare il reparto offensivo.

Giovanni Sartori

L'offerta all'Inter per Pio Esposito

La formula studiata per arrivare a Pio Esposito ricalcherebbe quella già vista con Giovanni Fabbian. Acquisto a titolo definitivo per una cifra tutto sommato alla portata, tra i 15 e i 20 milioni di euro, con recompra a favore dell'Inter esercitabile entro due anni, nel 2027, ad una cifra di poco superiore, sui 25-30 milioni di euro. Soluzione che garantirebbe continuità al giocatore e margini di controllo al club di appartenenza.

Non c’è solo il Bologna nella corsa al talento campano. Lazio, Genoa e Parma monitorano attentamente la situazione, ma il canale tra Bologna e Inter è attivo anche per altri nomi. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe bussare alle porte dei rossoblù per chiedere informazioni su alcuni big, tra cui il giovane talento Castro, rivelazione dell’ultima stagione felsinea.