Si accende il mercato in uscita dell'Inter, i nerazzurri potrebbero perdere un perno del centrocampo. Il Galatasaray è in forte pressing, ecco come procede la situazione secondo le notizie di Fabrizio Romano e Nico Schira.

Galatasaray su Calhanoglu: l'agente va in Turchia

Fabrizio Romano ha svelato come sta procedendo la trattativa per Calhanoglu al Galatasaray:

Al momento il Galatasaray non ha presentato un'offerta ufficiale, ma si sta preparando. L'agente del calciatore nei prossimi giorni volerà in Turchia per parlare con il club, il Galatasaray vuole capire le intenzione del giocatore e soprattutto la volontà dell'Inter.

La società turca è sempre disposta a pagare grandi somme per lo stipendio, ma mai troppo per il cartellino. Bisogna quindi aspettare questo appuntamento che ci sarà in settimana per vedere come cambierà il mercato dell'Inter.

Calhanoglu Inter

Le possibili cifre per il trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray

Nico Schirà ha comunicato quali sarebbero le cifre per l'operazione Calha-Galatasaray:

Il club gli potrebbe garantire ben 30 milioni in 3 anni, quindi la tentazione economica e la possibilità di giocare in Turchia potrebbero convincerlo. L'Inter lo valuta 40 milioni, ma se arrivassero 30 milioni credo che lo cederebbero, sicuramente 15 milioni sono pochi. Deve arrivare un'offerta molto allettante sia per il club che per il calciatore per vedere la cessione di Calhanoglu.