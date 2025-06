Napoli all'assalto di Beukema: il Bologna fissa il prezzo

Il nome di Sam Beukema è destinato a infiammare il mercato estivo. Il difensore centrale olandese, protagonista di una stagione solida con la maglia del Bologna, è finito nel mirino di diversi top club italiani e stranieri, ma la società rossoblù non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente. Il Napoli, fresco di scudetto, ha già provato un primo approccio per il classe 1998, mentre anche l’Inter continua a monitorarlo da vicino. Dall’estero, l’interesse di alcuni club di Premier League potrebbe presto trasformarsi in offerte concrete.

La richiesta del Bologna al Napoli

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la dirigenza felsinea non solo ha rispedito al mittente i primi sondaggi, ma sarebbe al lavoro per blindare Beukema con un nuovo contratto fino al 2029, che prevede un ritocco dell’ingaggio.

Il messaggio del club è chiaro: solo un’offerta superiore ai 40 milioni di euro potrà convincere il Bologna a sedersi al tavolo delle trattative. Per i partenopei, in particolare, Beukema rappresenterebbe il profilo ideale per raccogliere l’eredità lasciata da partenze eccellenti e costruire una difesa all’altezza degli impegni nazionali e internazionali.

Sam Beukema (ph. Image Sport)

Il Bologna, da parte sua, si gode il momento e punta a consolidare un progetto tecnico che sotto la guida di Vincenzo Italiano ambisce a confermarsi tra le realtà più interessanti del panorama italiano. Beukema, per ora, resta al centro di questo progetto. Ma il mercato è lungo, e le prossime settimane diranno se il muro rossoblù reggerà davvero alle tentazioni milionarie.

Le parole di Beukema

Del resto, anche le parole del diretto interessato sembrano rafforzare l’ipotesi di una permanenza sotto le Due Torri. In una recente intervista a Sky Sport, Beukema ha sottolineato il suo legame con la piazza emiliana: “Ho altri due anni di contratto col Bologna. Mi piace molto giocare qui, voglio pensare solamente a questa squadra e a finire bene la stagione. Bologna è come una seconda casa per me”. Una dichiarazione d’amore che non passa inosservata e che conferma la sintonia tra il difensore e l’ambiente rossoblù.