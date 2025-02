Milan-Inter, l'AIA: "Giusto non dare il rigore, il colpo di Pavlovic a Thuram è troppo lieve"

Milan-Inter si è concluso in parità con i gol di Reijnders e De Vrij a fissare il punteggio sull'1-1. Nerazzurri, però, sfortunati con i tre pali colpiti nel corso del secondo tempo e che recriminano per il contatto tra Pavlovic e Thuram al 72'. Su questo episodio “La Gazzetta dello Sport” ha spiegato come secondo l'AIA, il direttore di gara Chiffi abbia fatto bene a non concedere il rigore.

Milan-Inter, per l'AIA giusto non concedere il rigore ai nerazzurri

"Vero che a volte diversi metri di giudizio investono episodi molto simili ma negli ultimi tempi se c’é una direttiva chiara é quella del rigore da evitare per i micro-contatti: il tocco lieve e non travolgente non deve essere punito; e così é stato definito da chi l’ha visto e giudicato in campo e al Var ma anche dai vertici arbitrali. Chiffi, bravo fino a quel momento anche grazie al Var che lo ha assistito nei ben tre gol annullati ai nerazzurri, riguardo all’episodio da presunto rigore ha preso una decisione che per i vertici arbitrali si é rivelata corretta: niente sulla scivolata di Theo e niente di travolgente sul colpo che Pavlovic dà a Thuram perché tutto troppo lieve, anche casuale nella corsa, e che non crea conseguenze. Un colpo che é stato giudicato sotto gli standard dei rigori che andrebbero concessi, valutazione da non rigore che ha reso silente anche il Var".

Simone Inzaghi Inter

Milan-Inter, le parole di Inzaghi a fine gara

"Non posso non fare un applauso alla mia squadra. Purtroppo non è riuscita ad andare oltre certi episodi. Tre gol annullati, tre pali e un clamoroso rigore non dato. E nonostante tutto è riuscita a risistemarla. Il rigore? Non mi va di parlarne, è un discorso ampio. Veniamo dal Bologna, dalla Supercoppa, da questa partita. E' impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l'arbitro non veda perché arriva Theo, chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro e comincio ad arrabbiarmi, dopo che ho visto trasmissioni in cui si faceva giurisprudenza contro l'Inter".