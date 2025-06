Il Bologna lavora al grande colpo per il presente e per il futuro: occhi su un classe 2003

Il Bologna guarda al futuro e lo fa puntando sul talento italiano. Tra i nomi più caldi per rinforzare il centrocampo rossoblù spunta quello di Jacopo Fazzini, giovane promessa dell’Empoli classe 2003. Il centrocampista toscano, che ha già attirato le attenzioni della Fiorentina, rappresenta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza felsinea, che lo sta monitorando con particolare attenzione in vista della prossima stagione.

La cessione che può sbloccare l'affare

La situazione resta in divenire, anche perché molto dipenderà dalle scelte sul futuro di Giovanni Fabbian, centrocampista reduce da un’ottima stagione ma al centro di diverse voci di mercato. Qualora dovesse concretizzarsi una sua partenza, il Bologna sarebbe pronto a muoversi ufficialmente per Fazzini, presentando un’offerta sia all’Empoli che al suo agente, Luca Puccinelli. Al momento, però, Sartori e Di Vaio preferiscono mantenere un profilo basso, evitando di scoprire le carte prima del tempo.

Il nome di Fazzini non è nuovo al tecnico Vincenzo Italiano, che già ai tempi della Fiorentina aveva espresso apprezzamento per le qualità del giovane. La sua duttilità tattica lo rende un giocatore prezioso: capace di agire da mezzala, trequartista e all’occorrenza anche da mediano, rappresenta il tipo di centrocampista moderno che ben si adatta ai sistemi dinamici e verticali preferiti da Italiano.

Jacopo Fazzini (ph. Image Sport)

Nella stagione appena conclusa, Fazzini ha mostrato ottime qualità tecniche e grande maturità tattica, caratteristiche che lo hanno reso uno degli under più interessanti della Serie A. Con 30 presenze e 1 gol in campionato, ha saputo imporsi all’interno di una squadra giovane e votata alla valorizzazione del talento italiano, come da tradizione empolese.

L'offerta del Bologna

Il Bologna, che sarà impegnato anche in Europa nella prossima stagione, ha bisogno di allargare la rosa con elementi giovani ma già pronti al salto di qualità. Fazzini potrebbe rappresentare il profilo ideale per completare il reparto, garantendo qualità, corsa e visione di gioco. La concorrenza non manca – la Fiorentina resta vigile – ma i rossoblù sembrano avere le idee chiare.

Con il mercato ancora lungo, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: Jacopo Fazzini è più di una semplice suggestione per il Bologna. L'Empoli lo valuta almeno 10 milioni di euro ma i rossoblu sono pronti a fare un tentativo per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.