Tempo di valutazioni in casa Bologna, il mercato si accende anche in entrata. La società deve tenere duro per non cedere i pezzi pregiati, molti club di Serie A sono interessati ai protagonisti della scorsa stagione, Beukema, Lucumì, Ndoye, ma anche Ferguson e Orsolini sono continuamente richiesti da altre squadre.

Sartori sta ovviamente valutando anche nuovi acquisti da portare ad Italiano, il mister ha espresso il proprio gradimento per un attaccante che potrebbe portare numerosi gol.

Bologna, Dallinga può dire addio: il punto

Nelle ultime ore l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha comunicato attraverso il suo sito che il Bologna è alla ricerca di un nuovo attaccante. A salutare potrebbe essere proprio l'ultimo bomber acquistato, Dallinga non ha convinto a pieno Italiano e non è ritenuto fondamentale nel progetto. C'è un problema, il suo infortunio complica certamente il mercato, ma la società è comunque disposta ad ascoltare eventuali offerte. Al suo posto può arrivare un bomber da 10 gol.

Bologna su Pinamonti, Italiano approva

Alfredo Pedullà riporta l'interesse del club rossoblu verso l'ex bobmer del Genoa, Pinamonti. L'attaccante italiano è tornato al Sassuolo dopo l'esperienza in prestito al Genoa in cui ha segnato 10 reti, ma sicuramente non resterà in neroverde. Il Bologna ha fatto un primo sondaggio esplorativo, Italiano apprezza il calciatore. Al momento non c'è una trattativa vera e propria, il club è interessato all'attaccante.

Andrea Pinamonti (ph. Image Sport)