Allegri vuole Kean al Milan: offerto un maxi scambio alla Fiorentina

Il Milan muove i primi passi sul mercato estivo e lo fa puntando dritto su Moise Kean per rafforzare il reparto offensivo. L’attaccante classe 2000, reduce da una stagione complicata con la Juventus, è finito nel mirino della dirigenza rossonera su indicazione diretta di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo. Una scelta che sorprende solo in parte: Kean è un profilo che Allegri conosce bene, avendolo allenato a Torino, e ne apprezza le caratteristiche fisiche e il potenziale ancora inespresso.

Milan su Kean

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan avrebbe già effettuato un primo sondaggio con la Fiorentina, club che potrebbe inserirsi nell’operazione grazie all’interesse reciproco per alcuni giocatori.

Una trattativa tutt’altro che semplice, soprattutto per via della clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro, valida soltanto per le prime due settimane di luglio. Una cifra impegnativa, ma che potrebbe essere ridiscussa nell’ambito di un’operazione più articolata.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Le contropartite sul tavolo

Tra le ipotesi sul tavolo c’è l’inserimento di contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere Alexis Saelemaekers, esterno che il prossimo allenatore dei viola, Stefano Pioli, conosce bene, valutato 20 milioni di euro. Bisognerà capire se ci sarà anche un altro nome e in questo senso occhio a Yunus Musah, qualora dovesse saltare il passaggio al Napoli.

Moise Kean, dal canto suo, non ha mai nascosto una simpatia per il Milan. In un’intervista rilasciata tempo fa dal fratello, è emerso che l’attaccante è cresciuto ammirando i grandi campioni rossoneri e che indossare la maglia del Diavolo rappresenterebbe per lui un sogno. Dopo una carriera iniziata con grandi aspettative ma ancora in cerca di una svolta definitiva, San Siro potrebbe essere il palcoscenico ideale per rilanciarsi, magari al fianco dell’amico e connazionale Rafael Leao.