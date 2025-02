Pavan: "Una balla colossale far passare la Juve come aiutata e l'Inter penalizzata. Spero..."

C'è grande attesa per quello che sarà il big match della 25^ giornata di Serie A, domenica sera all' “Allianz Stadium andrà di scena il ”derby d'Italia", Juventus-Inter con i nerazzurri all'inseguimento del Napoli dopo la vittoria contro la Fiorentina e caratterizzata dalle polemiche. Il giornalista e tifoso bianconero, Massimo Pavan, a Tutto Juve ha parlato del big match di Torino attaccando i nerazzurri specialmente dopo quanto successo contro i viola.

“Non mi piace il clima di avvicinamento a Juve-Inter. Qualche genio della comunicazione sta cercando di far passare la Juventus come aiutata a Como, una vera balla colossale e l'Inter come penalizzata con la Fiorentina o comunque con un episodio a favore ed uno contro, altra balla colossale. A Torino ci vorrà un grande arbitro e nelle situazioni dubbie spero di non vedere la solita valutazione in un'unica direzione, mi auguro almeno in un 50 e 50”.