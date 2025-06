Il Milan è in fase di ricostruzione. Il nuovo ds rossonero Tare ha esplicitato di volere una squadra composta da elementi affamati di vittoria disposti a sudare la maglia. Da questo punto di vista la trattativa che ha permesso alla società di bloccare Modric, che arriverà al termine del Mondiale per Club, è considerabile una conferma di quanto detto dal dirigente albanese in quanto il centrocampista croato incarna perfettamente le virtù richieste, ovvero carisma ed esperienza.

Il nuovo attaccante ha già lavorato con Allegri?

Per quanto riguarda la scelta del nuovo centravanti Allegri starebbe spingendo per arrivare a Vlahovic, con cui ha già avuto modo di lavorare durante la permanenza sulla panchina della Juventus. Il nuovo mister del diavolo considera l'attaccante serbo un affare.

Per lasciarlo partire i bianconeri si accontenterebbero anche di 30 milioni, ma il Milan dovrebbe soffermarsi sulla questione ingaggio, dato che l'offerta massima di 6 milioni all'anno è pari alla metà della cifra che il calciatore percepirebbe alla Juve a partire da luglio. Un alternativa al serbo potrebbe essere Nunez del Liverpool, su cui però c'è anche il Napoli e le cifre sarebbero ben più alte.

Centrocampo Milan, occhi su Xhaka

Per il centrocampo invece bisogna colmare i vuoti lasciati da Reijnders e Musah (che con ogni probabilità sarà del Napoli). Il profilo su cui Tare punta a Xhaka, legato al Bayer Leverkusen fino al 2028. Il centrocampista svizzero ha 32 anni, e qualora arrivasse si dovrebbe affiancare il suo acquisto a quello di un profilo più giovane.

