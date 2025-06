Il Milan finisce sotto le accuse del noto giornalista Paolo Ziliani. Le critiche sono rivolte alla gestione scellerata delle cessioni senza programmazione di un acquisto sostitutivo. Inoltre Ziliani ha consigliato un colpo che cambierebbe le sorti del Milan.

Ecco cosa ha detto Ziliani nel suo post su X contro la politica delle cessioni del Milan:

La tirchieria e la miopia del Milan: vende Reijnders e non capisce che per tornare grande gli serve un colpo alla Osimhen (che frutterebbe assai più di quel che costerebbe). Come fece con Tonali, Furlani ha venduto il suo pezzo pregiato e miglior giocatore della stagione scorsa senza pianificare l'ingaggio di un giocatore più forte che porti al Milan la certezza di tornare subito in Champions, primo indispensabile step, e di rimettere nel mirino i trionfi sportivi che da sempre hanno contraddistinto la storia del club. Vendendo Reijnders il Milan ha a tutti gli effetti incamerato e reso disponibili 46,5 milioni; che il City pagherà in tre esercizi.