Pressing, scontro Biasin-Zazzaroni: "Mesi che sento parlare di Inter aiutata" "Mai detto..."

Nella puntata di ieri sera di Pressing, trasmissione sportiva in onda in seconda serata su Canale 5, si è accesa una forte discussione tra il direttore di “Libero” e tifoso dell'Inter, Fabrizio Biasin, e il direttore de “Il Corriere dello Sport”, Ivan Zazzaroni. Tema di tale discussione è stato il rigore non concesso ai nerazzurri per fallo di Pavlovic su Thuram nel derby di Milano.

Il giornalista e opinionista Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, le sue parole sul rigore non concesso all'Inter

"Sicuramente non l'hanno visto perché se l'avessero visto avrebbero richiamato l'arbitro, però io mi domando: siccome ci sono 50 varisti, gli arbitri di campo, il quarto uomo, ci sono 20 persone a guardare queste cose, ci sono i monitor. Nessuno vede questo calcio e uno dice: 'vabbè è successo una volta'; no, non è successo una volta, è successo quattro volte nelle ultime quattro partite. E allora, siccome da tante settimane, da tanti mesi, io vengo qua e sento dire: 'l'Inter ha l'aiutino', 'l'Inter è stata aiutata'; si lamentano questi, si lamentano quelli allora bisogna per forza gridare per farsi dare i rigori? Perché se uno non grida non viene dato quello che è giusto. Alla fine oggi Inzaghi ha perso la pazienza e io lo capisco".

Pressing, discussione accesa tra Biasin e Zazzaroni

Zazzaroni risponde a tono a Biasin: "Questo è rigorissimo ma non ricordo all'interno di Pressing qualcuno che abbia detto che l'Inter è aiutata".

Biasin replica: "Scusami Ivan, siccome tu vivi nello stesso paese, credo, tu sei in Italia presumo, io da un anno e mezzo sento parlare di campionati manovrati, di aiutini, di questo e quell'altro. Quattro partite, quattro rigori negati all'Inter".

Zazzaroni prosegue: "Manovrati a favore di chi? L'Inter ha dominato lo scorso anno".

Biasin: "Ti ricordo che giusto tu l'anno scorso dicevi che il presidente dell'Inter è bravo a gestire certe situazioni, lo dicevi tu, eh? Non lo dicevo io, eh?"

Zazzaroni: "Marotta dici? Non ho mai parlato di rigori ma Marotta è bravo a gestire determinate situazioni. Il tuo vittimismo, oggi, lo trovo fuori luogo. Io di Marotta ho fatto altri discorsi, non ho mai parlato di rigori. Mai".

Biasin: "Sono mesi, a me piace che tu faccia finta di non sentire".

Zazzaroni: "Io non faccio finta di niente. Io non faccio finta di niente, io so parlare e so ascoltare. Tu leggi i giornali sbagliati".

Biasin: “Mi arrendo, non hai sentito in questi mesi di Inter favorita? Non hai sentito parlare di Marotta League?”

Zazzaroni chiude la discussione: "Ma che mi frega di cosa dicono fuori? Noi abbiamo sempre detto che ha dominato".