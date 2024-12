Intervistato in esclusiva da L'Interista, l'agente Sergio Barila ha parlato del suo assistito Josep Martinez, portiere spagnolo che nella serata di ieri ha trovato la prima titolarità con la sua nuova maglia, quella dell'Inter.

Per lui si tratta del debutto con i nerazzurri, condito anche da un ottimo clean sheet in quanto i suoi si sono imposti sull'Udinese per due reti a zero, passando al turno successivo.

Sulla prestazione di Martinez

Sì, è stato perfetto Josep, ha fatto la prestazione che doveva fare.

Inter

Ha dimostrato di essere pronto?