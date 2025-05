Inter, dove vedere la finale di Champions League: data, orario, luogo e streaming TV

Dopo soli due anni, in una stagione travagliata, l'Inter torna in finale di Champions League. E lo fa battendo forse la squadra più forte, quel Barcellona che poteva tranquillamente fare il triplete quest'anno, una squadra schiacciasassi che non guarda in faccia nessuno e non prova pietà.

Ma stavolta Inzaghi ha imparato ad affrontarli e colpire i loro punti deboli, chiudendo per bene Yamal e approfittando delle ripartenze micidiali che solo l'Inter sa fare. Al termine degli ultimi minuti dei tempi regolamentari, Acerbi ha pareggiato i conti con un gol da vero bomber, quando tutto sembrava perduto. Ai supplementari chiude i giochi Frattesi, con il gol più importante della sua carriera.

Ecco dove vedere la finale di Champions League, tutte le info su luogo, orario e streaming TV.

Dove e quando si gioca la finale di Champions League?

La finale di Champions League si disputerà alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, Germania, il 31 Maggio 2025 alle ore 21.

Dove vedere la finale di Champions League?

Sarà possibile assistere al match in diretta sui canali esclusivi di SKY SPORT.

Dove vedere la finale di Champions League in streaming?

Si potrà guardare la finale in diretta streaming sui canali di Sky Go e NOW. Basterà avere un abbonamento attivo, effettuare il login e cliccare sulla pagina della partita.