Dove vedere Napoli-Brest, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Domenica 3 agosto, alle ore 19, allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, si disputerà il match amichevole Napoli-Brest.

Il Napoli dopo aver archiviato la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro dove ha affrontato in amichevole Arezzo (match perso 2-0) e il Catanzaro (match vinto 2-1), si appresta ad affrontare il Brest a Castel di Ritiro (sede della seconda parte del ritiro). Nelle prossime amichevoli gli uomini di Antonio Conte affronteranno Casertana (il 4 agosto alle 10), Girona (il 9 agosto alle 19), il Sorrento (il 10 agosto alle 10) e l'Olympiacos (il 14 agosto alle 18).

Conte

Napoli-Brest, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang. All. Conte.

BREST: -

Dove vedere Napoli-Brest, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Napoli-Brest sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN ma solo in pay per view con il match che sarà acquistabile al costo di 9,99 €. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Questo match sarà visibile anche su SKY sempre in modalità pay per view e in steaming su One Football sempre a pagamento.